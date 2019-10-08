В Нью-Йорке появился вертолет-такси: видео

Стоимость рейса - 200 долларов.Что в три раза дешевле поездки на обычном такси на аналогичное расстояние

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Вертолет вместо такси начал обслуживать клиентов в США. Теперь, имея на смартфоне приложение известной международной фирмы такси жители и гости Нью Йорка могут долететь из нижнего Манхэттена в аэропорт Джона Кеннеди. Восьми минутный рейс будет стоить от 200 долларов, вместе с транспортом до вертолетной площадки. На авто такое путешествие через нью-йоркские пробки длится до двух часов и стоит втрое дешевле.

Эрик Эллисон, руководитель программы воздушного такси:

"Мы всегда смотрим есть спрос, а он на поездки с Манхэттена в аэропорт и обратно – огромный. Поэтому решили предложить пассажирам добраться быстрее. Вертолеты, безусловно, дорогие, но, по нашему мнению, мы можем предложить достаточно доступные цены"

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Днепре запустили бесплатное водное такси. На транспорт сразу же выстроилась очередь. Уникальную новинку запустили тогда, когда в Днепре из-за ремонта центрального моста города с одного берега на другой стало настоящей проблемой.

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