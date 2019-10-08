Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,87
27,34

В Нью-Йорке появился вертолет-такси: видео

8 октября, 18:33

Стоимость рейса - 200 долларов.Что в три раза дешевле поездки на обычном такси на аналогичное расстояние

Реклама

Вертолет вместо такси начал обслуживать клиентов в США. Теперь, имея на смартфоне приложение известной международной фирмы такси жители и гости Нью Йорка могут долететь из нижнего Манхэттена в аэропорт Джона Кеннеди. Восьми минутный рейс будет стоить от 200 долларов, вместе с транспортом до вертолетной площадки. На авто такое путешествие через нью-йоркские пробки длится до двух часов и стоит втрое дешевле.

Эрик Эллисон, руководитель программы воздушного такси:

"Мы всегда смотрим есть спрос, а он на поездки с Манхэттена в аэропорт и обратно – огромный. Поэтому решили предложить пассажирам добраться быстрее. Вертолеты, безусловно, дорогие, но, по нашему мнению, мы можем предложить достаточно доступные цены"

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Днепре запустили бесплатное водное такси. На транспорт сразу же выстроилась очередь. Уникальную новинку запустили тогда, когда в Днепре из-за ремонта центрального моста города с одного берега на другой стало настоящей проблемой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

такси вертолет Нью-Йорк

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США возросло число жертв крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны
В США возросло число жертв крушения бомбардировщика времен Второй мировой войныСША
В Германии назвали разговор Зеленского с Трампом оскорбительным
В Германии назвали разговор Зеленского с Трампом оскорбительнымЕвросоюз
На фото впервые показали
На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого векаFun
Facebook готовится к возможному вмешательству в президентские выборы в США
Facebook готовится к возможному вмешательству в президентские выборы в СШАСША
Невеста бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыканта
Невеста бросила жениха и вышла замуж за свадебного музыкантаFun
СМИ насчитали два десятка фигурантов скандала после разговора Трампа и Зеленского: список
СМИ насчитали два десятка фигурантов скандала после разговора Трампа и Зеленского: списокПолитика

Новости партнеров

Loading...