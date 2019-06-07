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В Нью-Йорке предотвратили теракт на Таймс-сквер

7 июня, 15:28

Неизвестный мужчина собирался взорвать в центре мегаполиса несколько гранат

Таймс-сквер
Таймс-сквер. Фото: Pixabay

Правоохранительные органы Нью-Йорка задержали мужчину, который планировал совершить серию взрывов в самом центре города.

Ссылаясь на источники в полиции, телекомпания ABC сообщает, что арестованный "интересовался покупкой нескольких гранат", которые собирался взорвать на главной площади крупнейшего мегаполиса Соединенных Штатов – Таймс-сквер.

При этом, по предварительной информации, ни с какой преступной или террористической группировкой арестованный не связан.

Ожидается, что уже в пятницу злоумышленнику могут быть предъявлены обвинения в суде нью-йоркского района Бруклин.

Напомним, в прошлом месяце суд Чикаго приговорил к 16 годам тюремного заключения американца Аделя Дауда, обвиняемого в попытке привести в действие взрывное устройство в людном месте -  у входа в один из баров в центре города.

Мы также писали, что в прошлом году ФБР предотвратило теракт в Кливленде, штат Огайо, который некий Деметриус Питтс собирался совершить в День независимости США, приведя действие в центре города начиненную взрывчаткой автомобиль.

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Тег теракт, взрыв, терроризм, граната, Нью-Йорк

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