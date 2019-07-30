В Нью-Йорке разрешили курить марихуану

В американском штате Нью-Йорк декриминализовали употребление марихуаны.
Об этом сообщает The Independent.
Соответствующий законопроект подписал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
"Цветные сообщества слишком долго и несоразмерно страдали от законов, регулирующих использование марихуаны. И сегодня мы раз и навсегда искореняем эту несправедливость", - отметил он.
Согласно документу, за владение марихуаной в объеме менее унции, что составляет 28,3 грамма, владельцу выпишут штраф в 50 долларов. Если же у нарушителя найдут в два раза больше марихуаны, то штраф составит уже до 200 долларов.
Также, согласно новому закону, все записи об уже совершенных в штате преступлениях, связанных с небольшим количеством марихуаны, будут помечены как удаленные или уничтоженные. Закон вступит в силу через 30 дней.
Нью-Йорк стал 16 штатом, в котором декриминализовали марихуану. В то же время 11 американских штатов и Вашингтон легализовали ее употребление в личных целях.
Между тем, комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений передал для регистрации в Верховной Раде законопроект о легализации медицинского каннабиса.
Стоит отметить, что Владимир Зеленский поддерживает легализацию марихуаны в медицинских целях, но только в каплях. Он даже консультировался по поводу легализации легких наркотиков с известным врачом.
Также в последнее время обсуждается вопрос легализации легких наркотиков. Инициаторами должны выступать не только депутаты, но и врачи, однако вопрос стоит не только в открытом доступе, а и в выращивании сырья. Читайте подробней, кто против и почему это сложно в Украине.
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