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В Нью-Йорке разрешили курить марихуану https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0 2019-07-30T03:49:04+03:00 США Владение небольшим количеством каннабиса теперь не считается уголовным преступлением

В американском штате Нью-Йорк декриминализовали употребление марихуаны.

Об этом сообщает The Independent.

Соответствующий законопроект подписал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

"Цветные сообщества слишком долго и несоразмерно страдали от законов, регулирующих использование марихуаны. И сегодня мы раз и навсегда искореняем эту несправедливость", - отметил он.

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Согласно документу, за владение марихуаной в объеме менее унции, что составляет 28,3 грамма, владельцу выпишут штраф в 50 долларов. Если же у нарушителя найдут в два раза больше марихуаны, то штраф составит уже до 200 долларов.

Также, согласно новому закону, все записи об уже совершенных в штате преступлениях, связанных с небольшим количеством марихуаны, будут помечены как удаленные или уничтоженные. Закон вступит в силу через 30 дней.

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Нью-Йорк стал 16 штатом, в котором декриминализовали марихуану. В то же время 11 американских штатов и Вашингтон легализовали ее употребление в личных целях.

Между тем, комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений передал для регистрации в Верховной Раде законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский поддерживает легализацию марихуаны в медицинских целях, но только в каплях. Он даже консультировался по поводу легализации легких наркотиков с известным врачом.

Также в последнее время обсуждается вопрос легализации легких наркотиков. Инициаторами должны выступать не только депутаты, но и врачи, однако вопрос стоит не только в открытом доступе, а и в выращивании сырья. Читайте подробней, кто против и почему это сложно в Украине.

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