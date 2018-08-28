В Нью-Йорке с острова Свободы эвакуировали более трех тысяч человек из-за пожара

На данный момент пожар ликвидирован, статуя Свободы вновь открыта для посещения туристами

В Нью-Йорке около 3,4 тысячи человек эвакуировали с острова Свободы, где располагается одноименная статуя, после возгорания баллонов с пропаном.

Как сообщает телеканал со ссылкой на службу национальных парков США, взрыв произошел в результате ошибки строителей. Один из них получил легкую травму, его жизни ничего не угрожает.

#BREAKING: Liberty Island in New York being evacuated due to fire at construction site. Propane tank is on fire. WATCH LIVE: https://t.co/0D6b88YYy3 pic.twitter.com/YqY03ibuNB — WBZ CBS Boston News (@wbz) 27 августа 2018 г.

Согласно сообщению, после инцидента эвакуированных людей переправили на лодках на близлежащий остров Эллис.

На данный момент пожар ликвидирован, статуя Свободы вновь открыта для посещения туристами.

Как сообщалось, 4 июля неизвестная женщина забралась на пьедестал Статуи Свободы в Нью-Йорке. Женщина держала в руках плакат, содержание которого в данный момент неизвестно.

Ранее в американском Нью-Йорке "из-за нехватки ассигнований" закрыли для посещений главные символы страны: статую Свободы и Остров Эллис.