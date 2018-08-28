В Нью-Йорке с острова Свободы эвакуировали более трех тысяч человек из-за пожара

Сегодня, 01:39

На данный момент пожар ликвидирован, статуя Свободы вновь открыта для посещения туристами


фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

фото AFP

В Нью-Йорке около 3,4 тысячи человек эвакуировали с острова Свободы, где располагается одноименная статуя, после возгорания баллонов с пропаном.

Как сообщает телеканал со ссылкой на службу национальных парков США, взрыв произошел в результате ошибки строителей. Один из них получил легкую травму, его жизни ничего не угрожает.

Согласно сообщению, после инцидента эвакуированных людей переправили на лодках на близлежащий остров Эллис.

На данный момент пожар ликвидирован, статуя Свободы вновь открыта для посещения туристами.

Как сообщалось, 4 июля неизвестная женщина забралась на пьедестал Статуи Свободы в Нью-Йорке. Женщина держала в руках плакат, содержание которого в данный момент неизвестно.

Ранее в американском Нью-Йорке "из-за нехватки ассигнований" закрыли для посещений главные символы страны: статую Свободы и Остров Эллис.
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Источник:

ABC news

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