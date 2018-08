В Нью-Йорке с острова Свободы эвакуировали более трех тысяч человек из-за пожара

В Нью-Йорке около 3,4 тысячи человек эвакуировали с острова Свободы, где располагается одноименная статуя, после возгорания баллонов с пропаном.

Как сообщает телеканал со ссылкой на службу национальных парков США, взрыв произошел в результате ошибки строителей. Один из них получил легкую травму, его жизни ничего не угрожает.

#BREAKING: Liberty Island in New York being evacuated due to fire at construction site. Propane tank is on fire. WATCH LIVE: https://t.co/0D6b88YYy3 pic.twitter.com/YqY03ibuNB