В Нью-Йорке шокировали вероятными масштабами эпидемии COVID-19

Каждый четвертый житель Нью-Йорка мог заразиться коронавирусной инфекцией – у многих из них болезнь протекала бессимптомно.

Как пишет The New York Post, такие результаты выборочного тестирования населения на наличие антител 27 апреля озвучил губернатор штата Эндрю Куомо.

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7,5 тысячи жителей Большого яблока сдавали анализы в два этапа: сперва среди 4 тысяч человек антитела обнаружили у 21,2%, а потом среди 3,5 тысячи участников последствия вируса нашли у 24,7%.

"Если показатель в 24,7% в большей степени свидетельствует действительности, это значит, что примерно 2,1 млн из 8,6 млн жителей города были инфицированы", – пишет издание.

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Среди других городов штата высокий процент зараженных предполагается в пригородах Нью-Йорка – в Вестчестере и Лонг-Айленде (по 15%). В остальных городах – в пределах 3%.

Куомо инициировал кампанию тестирования в качестве первого шага для запуска экономики штата, которая была остановлена из-за эпидемии. Как считает губернатор, если те жители, у которых обнаружили антитела, выработали иммунитет к коронавирусу, в ближайшем будущем они могут вернуться на работу.

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Также понимание количества переболевших граждан поможет оценить возможности для сдачи плазмы крови с антителами к вирусу SARS-CoV-2.

Напомним, что Нью-Йорк остается самым пострадавшим от коронавируса штатом США. По данным американского университета Джонса Хопкинса, на него приходится почти 300 тысяч инфицированных – это примерно треть от всех заразившихся в стране. Жертвами эпидемии стали больше 22 тысяч человек, что почти в восемь раз больше, чем в результате терактов 11 сентября 2001 года.

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