В Нью-Йорке снесут "расистский" памятник бывшему президенту

Монумент изображает Теодора Рузвельта на коне с индейцем и африканцем по бокам

Вслед за памятниками полководцам Юга времен Гражданской войны в США под нож антирасистского движения попал и монумент бывшему президенту США Теодору Рузвельту.

Реклама

Бронзовый конный памятник 26-му президенту США был установлен еще в 1940 году при входе в Американский музей естественной истории в Нью-Йорке. Но именно директор музея Эллен Фаттер попросила его убрать, пишет The New York Times.

"В последние несколько недель наше музейное сообщество было глубоко тронуто растущим движением за расовую справедливость, возникшим после убийства Джорджа Флойда. Мы наблюдаем за тем, как внимание всего мира и страны все чаще обращается к статуям как к мощным и вредным символам системного расизма", – сказала она.

Ее решение уже поддержал нью-йоркский мэр Билл де Блазио, назвав скульптуру символом расовой дискриминации – композиция изображает Рузвельта на коне с двумя мужчинами по бокам – индейского и африканского происхождения.

Реклама / Фото: Flickr

Де Блазио отметил, что музей попросил разрешения убрать скульптурную группу, поскольку она "эксплицитно представляет чернокожих и туземные народы как расово неполноценные и подчиненные.

"Это правильное решение и пришло время убрать проблемную статую", – сказал он.

Также поддержал решение убрать памятник экс-президенту его правнук – 77-летний Теодор Рузвельт IV. По его словам, скульптурная группа "не отражает наследие Теодора Рузвельта", поэтому ее пора убрать "и идти дальше".

Но вот президент Дональд Трамп назвал такое решение "смехотворным".

Реклама

Когда и куда перенесут памятник, пока не решено.

Напомним, что ранее в США толпа снесла памятники другим президентам – Джорджу Вашингтону и Томасу Джефферсону, которых относят к "отцам-основателям" страны.

Народный гнев памятники деятелям былых времен навлекли на себя после того, как 25 мая в городе Миннеаполис в результате грубого задержания белыми полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. Город охватили протесты, которые вскоре перекинулись на многие другие американские города, перерастая в беспорядки, мародерство и грабежи.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама