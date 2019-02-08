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В Нью-Йорке снова продают дом Трампа

Сегодня, 05:45

Особняк, в котором рос 45-ый президент США оценили почти в 3 млн долларов

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
В Нью-Йорке снова продают дом Трампа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/cbb/5d1/5c5cbb5d1e3b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/cbb/5d1/5c5cbb5d1e3b2.jpg США Особняк, в котором рос 45-ый президент США оценили почти в 3 млн долларов

В нью-йоркском районе Куинс снова выставили на продажу жилье президента США Дональда Трампа. Дом, который в 40-ых годах прошлого века построил отец действующего главы Белого дома Фред Трамп, его нынешние владельцы оценили в 2,9 млн долларов, сообщает Fox News.

Дом расположен на острове Лонг-Айленд и представляет собой пятикомнатный особняк, в котором жил на тот момент еще будущий 45-ый американский президент, пока ему не исполнилось четыре года.

Стоит отметить, что, помимо культурной ценности, дом представляет и немалую финансовую выгоду. После того, как в 2017 году его нынешний владелец выкупил его за 2,14 млн, дом начали сдавать в аренду. Стоимость ночи в "президентском" доме стоила 725 долларов.

Напомним, что после победы Трампа на президентский выборах в 2016 году дом его детства был продан по смешной, в сравнении с нынешней, цене – 1,25 млн долларов.

Также напомним, что в 2017 году за куда менее скромную стоимость – 56 млн долларов – свой двухэтажный пентхаус в Нью-Йорке выставил на продажу британский певец Стинг.

Кроме того, сообщалось о продаже последнего дома американской актрисы и секс-символа Мэрилин Монро. За особняк, в котором в 1962 году нашли тело актрисы, тогда просили почти 7 млн долларов.

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Тег недвижимость, Трамп, Нью-Йорк, особняк, Дональд Трамп

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