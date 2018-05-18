В Нью-Йорке столкнулись автобусы: пострадали десятки людей

Сегодня, 18:59

Авария произошла на въезде в туннель под рекой Гудзон

Фото: Скриншот
Фото: Скриншот

В нью-йоркском районе Манхэттен два автобуса столкнулись в пятницу на въезде в туннель под рекой Гудзон. Об этом сообщил канал NBC.

В результате аварии 31 человек получил ранения. Авария случилась рано утром и парализовала движение наземного транспорта в районе. 

Как сообщалось, 14 декабря 2017 года произошло столкновение школьного автобуса и поезда в городе Мияс в департаменте Восточные Пиренеи на юге Франции. В результате инцидента четверо погибших (все – дети), 24 получили ранения разной ступени тяжести. Возраст детей – от 13 до 17 лет.

Кроме того, по меньшей мере два человека погибли, еще 15 получили травмы  в результате столкновения автобуса с грузовым поездом в мексиканском штате Халиско. На борту автобуса находились члены детских команд по футболу, которые ехали на турнир в сопровождении взрослых.

Также в штате Нью-Джерси школьный автобус, который вез детей на экскурсию, и самосвал столкнулись на загородном шоссе, в результате автобус перевернулся на крышу и получил значительные повреждения.
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