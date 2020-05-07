В Нью-Йорке у более чем 60 детей нашли опасные симптомы, которые могут быть связаны с коронавирусом

У пациентов наблюдается высокая температура в течение продолжительного времени

В Нью-Йорке, где впервые за всю историю из-за коронавируса на несколько часов остановилось метро, врачи зафиксировали в течение последних недель минимум 64 случаев поступления в больницы детей с симптомами, которые могут быть связаны с вызываемым коронавирусом заболеванием. Об этом информирует CBC.

Представитель управления здравоохранения Нью-Йорка Димитр Даскалакаис заявил, что речь идет "о синдроме системного воспаления". У пациентов наблюдается высокая температура в течение продолжительного времени, симптомы болезни Кавасаки, токсического шока, боль в области живота.

Специалисты считают, что симптомы могли проявляться у детей после того, как они переболели вызываемым новым коронавирусом заболеванием в легкой форме. У некоторых подтвердилось заражение новым коронавирусом или было выявлено наличие антител к нему. Даскалакаис отметил, что ранее похожие случаи наблюдались в Великобритании.

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Напомним, что по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,22 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 73 тыс. человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что кризисная ситуация в связи с распространением COVID-19 оказалась для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября.

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