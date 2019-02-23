Украинские сестры-фигуристки добились успеха в Нью-Йорке

Украинки вышли на соревнования, несмотря на серьезную болезнь одной из них

Украинские сестры-фигуристки добились успеха в США. Фото: Сегодня

Украинские сестры-фигуристки добились успеха в Нью-Йорке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/175/608/5c7175608ae42.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/175/608/5c7175608ae42.png 2019-02-23T18:32:00+02:00 США Украинки вышли на соревнования, несмотря на серьезную болезнь одной из них

Сестры-фигуристки из Украины пробились на чемпионат по синхронному фигурному катанию США. 17-летняя Ева и 12-летняя Устина Борсук уже давно живут в Нью-Йорке, куда их родители переехали из Киева вынужденно, чтобы вылечить старшую дочь. Первые шаги на льду Ева сделала несмотря на нестерпимую боль.

Тренировку Ева и Устина начинают еще по дороге на каток – разогревают мышцы и растягивают связки прямо посреди корабля, который курсирует между двумя районами Нью-Йорка: островом Стейтен-Айленд, где живут сестры, и Манхеттеном, куда девушки едут на тренировки. Их шпагаты на борту немало удивляют пассажиров.

Во всех поездках с ними именные сумки, где находится самая ценная часть снаряжения фигуристок – коньки. Они куплены в США, однако их лезвия эксклюзивно настроил украинский мастер.

"Это очень специфическая работа, он очень хорошо нам их ставит", – рассказала Ева.

Между тем, сестры имеют только по одной паре коньков, поскольку они – не дешевые, стоят от 150 долларов, а менять на новые нужно каждые полгода. Перед каждым выступлением на соревнованиях – новый костюм, а это еще как минимум 450 долларов.

"Фигурное катание считается в Америке элитным спортом, и оно очень дорогое. Если заниматься серьезно, мы говорим где-то о долларах 500 в неделю нужно, это за лед и тренера", – отметил Слава Розански, тренер по фигурному катанию.

На двух фигуристок семейного бюджета едва хватает, и девушки отвечают родителям настойчивостью. На катке, где тренируются и аматоры, и профи, Ева обращает внимание сразу.

В то, что Ева – фигуристка, к тому же чемпионка, не верят врачи, поскольку ребенком она не могла даже нормально ходить. Ей мешала боль от хронического воспаления в колене, а одна нога была короче другой. Чтобы вылечить старшую дочь, родители перебрались из Киева в Нью-Йорк.

"У нее была эта глупая мечта, как мне казалось, она едва-едва шла мимо катка. И каждый раз мне показывала – а я буду кататься", – рассказала Галина Павлив, мама Евы.

В конце концов ей удалось убедить маму, хотя врачи до сих пор убеждают Еву бросить коньки, и боль в колене все еще беспокоит ее, но девушка не собирается уходить из спорта.

"Никогда не думала, что очень тяжело, нужно бросить, такого не было, и не делала перерыва", – заявила Ева Борсук.

Все свои медали сестры заработали вместе. Сейчас украинки Ева и Устина выступают за США. Младшая во всем равняется на старшую, и сейчас обе усиленно тренируются перед новым сложным испытанием – в конце месяца команды обеих сестер выйдут на лед во время чемпиона США по синхронному фигурному катанию.

Напомним, ранее мы писали о сестрах-близняшках, которые выступают за сборную Украины по хоккею. В сети появились яркие фото Элен и Элизабет Алиповых, которые родились в один день – 18 декабря 1997 года и играют в одном клубе – "Украиночка" (Киев), на одной позиции – нападающего.

А перед этим австралийские сестры-серфингистки Элли-Джин, Холли-Дейзи, Руби-Ли и Бонни-Лу Коффи прославились своим умением стоять на доске и привычкой выкладывать в сеть откровенные фото. Теперь девушки показали еще одно свое увлечение – кататься полуобнаженными по городу на скейтборде. Фотоотчет девушки традиционно разместили на своих страницах

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