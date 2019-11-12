Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,51
27,06

В Нью-Йорке установили Рождественскую елку

12 ноября, 03:04

Высота дерева почти 25 метров, а его вес свыше 12 тонн

В американском Нью-Йорке начали готовится к Рождеству и установили праздничную елку. Ее высота – почти 25 метров, а весит она более 12 тонн. Дерево привезли из пригорода на прицепе и установили на металлический шпиль.

Теперь у декораторов есть три недели, чтобы украсить елку праздничными гирляндами. Подключат их во время торжеств четвертого декабря.

Отметим, что в Украине монтаж главной новогодней елки странына Софийской площади в Киеве планируют начать 10 декабря.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в прошлом году Контрактовая площадь на Новый год была украшена в стилистике работ известной художницы Марии Примаченко, а в позапрошлом – в стиле яркой яворовской игрушки.

В тренде
Невзоров троллит Путина за речь о защите русского языка: Из 25 слов 11 – иностранные
Владимир Путин

Традиционно на Софийской и Контрактовой площадях столицы появятся новогодние домики, где можно будет купить еду, горячий глинтвейн и сувениры.

О том, как в прошедшем году устанавливали главную елку страны и украшали ее игрушками, смотрите в нашем специальном сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США Рождество елка Нью-Йорк

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видео
Делегация Пентагона прибыла на Донбасс и посетила военные корабли: видеоУкраина
Взрывной эффект: Волкер прокомментировал разговор Трампа и Зеленского
Взрывной эффект: Волкер прокомментировал разговор Трампа и ЗеленскогоСША
США и Германия сделали заявление о будущем НАТО
США и Германия сделали заявление о будущем НАТОСША
Трамп ненавидел Украину с начала пребывания на посту президента – СМИ
Трамп ненавидел Украину с начала пребывания на посту президента – СМИСША
В Белом доме уже готовы к возможному импичменту Трампа
В Белом доме уже готовы к возможному импичменту ТрампаСША
"Не нужно стыдливо молчать": в Раде рассказали, о чем Украина должна напомнить НАТОПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...