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В Нью-Йорке запретили электронные сигареты и ароматизированные смеси

27 ноября, 01:26

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил ранее, что поддерживает введение запрета на электронные сигареты

Фото: REUTERS/Adnan Abis

Фото: REUTERS/Adnan Abis

Власти Нью-Йорка одобрили законопроект о запрете электронных сигарети ароматизированных смесей, за исключением обычного табака. Как сообщил спикер городского совета Кори Джонсон, эта мера предусматривает санкции в отношении продавцов электронных сигарет и смесей и нацелена на защиту здоровья молодых людей.

Член городского совета Марк Ливайн, инициатор запрета, выразил сожаление по поводу того, что власти "недостаточно быстро действуют в условиях, когда в стране получили широкое распространение электронные сигареты и смеси". По его оценкам, в США электронными сигаретами и ароматизированными смесями пользуются 5 млн молодых людей, а в Нью-Йорке каждый четвертый школьник употребляет их.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил ранее, что поддерживает введение запрета на электронные сигареты и либо подпишет одобренный законопроект, либо создаст условия для того, чтобы он вступил в силу автоматически.

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В последние месяцы в США обострилась дискуссия о том, влияют ли вейпы негативно на здоровье. В начале сентября министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар заявил, что власти Соединенных Штатов хотят в значительной степени ограничить в стране продажу электронных сигарет с ароматическими добавками.

В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первый в стране случай смерти в результате тяжелого респираторного заболевания, вызванного курением электронных сигарет, а сейчас эксперты говорят уже почти о 40 умерших по тем же причинам.

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Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

В январе руководитель Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если по итогам 2019 года выяснится, что возросло число курящих подростков. Он привел собранные ведомством статистические данные, согласно которым число курящих несовершеннолетних в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет.

Напомним, ранее медик из Китая показал видео, которое помогает раз и навсегда бросить курить. На ролике доктор демонстрирует почерневшие в результате курения легкие 52-летнего мужчины. По словам врача, пациент хотел посмертно стать донором.

Ранее в Павлограде Днепропетровской области в руках у 20-летнего парня взорвалась электронная сигарета.

Ранее ученые открыли главную опасность вейпинга. Пар электронных сигарет содержит в себе большие количества ионов свинца и других тяжелых металлов, "сбегающих" из спирали накаливания их испарителя.

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США сигареты Нью-Йорк запреты вейп

Источник: ТАСС

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