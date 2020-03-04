В Нью-Йорке запретили пластиковые пакеты

В штате Нью-Йорк 1 марта вступил в силу запрет на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов.
Как сообщает New York Post, теперь в магазинах, супермаркетах и других торговых точках перестанут выдавать бесплатные целлофановые пакеты с целью уменьшить количество отходов. Вместо этого покупатели смогут приобрести бумажные сумки.
Штрафовать за несоблюдение запрета не будут до 1 апреля.
Многие жители штата недовольны новым запретом. Одни считают, что он усложнит жизнь пожилым и людям с ограниченными возможностями, другие называют это решение непрактичным в реалиях многомиллионного населения, а также утверждают, что соблюдение запрета будет сложно обеспечить.
Напомним, сайт "Сегодня" недавно общался с экоактивисткой Анной Михайлицкой – последовательницей движения Zero Waste или "Ноль отходов", которая рассказала, как ей удается обходиться без полиэтилена.
Как рассказывали новости "Сегодня", в попытке избавиться от "пакетных" гор человечество уже невольно создало Большое тихоокеанское пятно — дрейфующий на севере Тихого океана остров мусора огромных размеров.
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