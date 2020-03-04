В Нью-Йорке запретили пластиковые пакеты

В штате Нью-Йорк 1 марта вступил в силу запрет на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов.

Как сообщает New York Post, теперь в магазинах, супермаркетах и ​​других торговых точках перестанут выдавать бесплатные целлофановые пакеты с целью уменьшить количество отходов. Вместо этого покупатели смогут приобрести бумажные сумки.

Штрафовать за несоблюдение запрета не будут до 1 апреля.

Реклама

Многие жители штата недовольны новым запретом. Одни считают, что он усложнит жизнь пожилым и людям с ограниченными возможностями, другие называют это решение непрактичным в реалиях многомиллионного населения, а также утверждают, что соблюдение запрета будет сложно обеспечить.

Напомним, сайт "Сегодня" недавно общался с экоактивисткой Анной Михайлицкой – последовательницей движения Zero Waste или "Ноль отходов", которая рассказала, как ей удается обходиться без полиэтилена.

Как рассказывали новости "Сегодня", в попытке избавиться от "пакетных" гор человечество уже невольно создало Большое тихоокеанское пятно — дрейфующий на севере Тихого океана остров мусора огромных размеров.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама