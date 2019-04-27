В обеих палатах американского Конгресса осудили российскую "паспортизацию" Донбасса

Председатель комитета по вооруженным силам Сената, Cенатор-республиканец Джим Инхоф назвал ситуацию еще одним дерзким нападением на украинский суверенитет

Фото: Flickr

В обеих палатах Конгресса США осудили решение России об упрощенной выдаче российских паспортов украинском в ОРДЛО

С соответствующими заявлениями выступили влиятельные сенаторы и конгрессмены США, – об этом сообщает посольство Украины в США на соответствующей странице в Facebook.

"Еще одно дерзкое нападение на украинский суверенитет показывает, что Путин не серьезно относится к миру. Соединенные Штаты должны продолжить поддерживать Украину и повысит цену России Путина за его агрессию", – заявил председатель комитета по вооруженным силам Сената, Cенатор-республиканец Джим Инхоф

Сопредседатель сенатского украинского кокуса, сенатор-республиканец Роб Портман сказал: "Решение России по ускорению предоставления гражданства жителям востока Украины еще одной дерзкой попыткой легитимизировать незаконную оккупацию этих регионов России. Эти территории являются частью Украины, а не России".

"Я призываю власти России отменить это провокационное решение. Путин должен признать суверенитет Украины и уважать ее территориальную целостность ", – подчеркнул глава комитета по иностранным делам Палаты представителей, конгрессмен Элиот Энгель.

Напомним, решение российского президента уже осудили США, а Совет безопасности ООН вчера провел экстренное заседание, также отрицательно отреагировав на решение Путина. Украина ожидает от международного сообщества введения новых секторальных санкций в отношении российского государства.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Постоянное представительство Украины при ООН обратилось к Совету Безопасности ООН относительно указа Путина об упрощении выдачи российских паспортов на временно оккупированном Донбассе, а также к Генеральному секретарю А.Гутерришу и государствам-членам ООН и проинформировал их о позиции Украины.

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключил, что СНБО может собраться после заседания Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось, Украина привлекла к решению проблемы упрощения Россией выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий украинского Донбасса международные организации - управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Мы также писали, что по этому поводу украинские власти решили созвать заседание Совета Безопасности ООН.

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