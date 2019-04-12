В одном из американских штабов вступил в силу запрет на аборты на ранней стадии

Закон запрещает проведение абортов на стадии появления сердцебиения у плода

Фото: Pixabay

Закон, запрещающий делать аборты на ранних сроках, вступил в силу в американском штате Огайо. Об этом объявил губернатор штата Майкл Девайн. Фрагмент выступления опубликовала на своем сайте газета "Детройт фри пресс".

"Данный шаг отдает дань давней традиции — конституционной традиции представлять доводы в пользу совершенствования или отмены существующих правовых прецедентов", — заявил губернатор, выступая перед членами законодательной ассамблеи (парламента) Огайо. Предшественник Девайна Джон Кейсик за время своего правления дважды накладывал вето на данный законопроект на основании его несоответствия конституции США.

Закон запрещает проведение абортов на стадии появления сердцебиения у плода. С точки зрения врачей, этот момент может наступать на пятой неделе беременности, когда женщина еще не знает об этом. В законе не предусмотрены исключения для беременностей в результате изнасилования или инцеста.

Как пояснило информационное агентство Ассошиэйтед Пресс, до Огайо парламенты еще пяти американских штатов одобрили подобные запреты. Однако в трех случаях соответствующие законопроекты были блокированы в судах, в одном случае введение в силу было отложено, а в пятом случае находится на рассмотрении губернатора.

Вопрос об ограничении права на аборты был одним из самых эмоциональных в ходе предвыборной кампании 2016 года, и сразу после вступления в должность президента США Дональд Трамп подписал указ, который восстанавливал запрет на выделение федеральными властями США средств иностранным неправительственным организациям, медицинский персонал которых делает аборты или предоставляет о них информацию.

Этот запрет был введен в 1985 году президентом-республиканцем Рональдом Рейганом, затем запрет отменяли президенты-демократы Билл Клинтон (в 1993 году) и Барак Обама (в 2009 году). Республиканец Джордж Буш — младший действие запрета восстанавливал.

Напомним, ранее в Ираландии прошел референдум об отмене запрета на аборты.

Также мы писали о многотысячных акциях против ужесточения закона об абортах, которые прошли в Польше в марте.

Кроме того, сообщалось, что глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск сравнил врачей, совершающих операции по абортам, с наемными убийствами.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В одном из американских штабов вступил в силу запрет на аборты на ранней стадии". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.