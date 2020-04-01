В одном из американских штатов выделили авторефрижераторы из-за роста числа жертв коронавируса

Власти американского штата Нью-Джерси выделили автоприцепы-рефрижераторы для хранения тел умерших от заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщила во вторник телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на управление общественного здравоохранения Нью-Джерси.

"Власти штата отдают распоряжения о размещении дополнительных автоприцепов-рефрижераторов в северной, центральной и южной частях Нью-Джерси для использования больницами, домами престарелых и отделениями патологоанатомии", — цитирует телекомпания начальника пресс-службы управления общественного здравоохранения Донны Люзнер. По ее словам, власти Нью-Джерси в настоящий момент выясняют ресурсы и нужды Ассоциации похоронных бюро штата.

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Число случаев заражения новым коронавирусом в Нью-Джерси превышает 18,6 тыс. Количество летальных исходов достигает 267.

Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс не исключила, что в стране от 100 тыс. до 200 тыс. человек могут умереть от заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Президент Дональд Трамп высказал мнение, что предстоящие две недели будут для Соединенных Штатов очень тяжелым периодом. Администрация США обнародовала обновленные 30-дневные рекомендации для жителей страны с различными мерами карантинного характера, направленными на предотвращение распространения нового коронавируса.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который также ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано уже свыше 187,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 3 857 человек. Поправились 6 910 заразившихся.

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