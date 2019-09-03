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В одной из школ США книги о Гарри Поттере запретили из-за "настоящих заклятий"

3 сентября, 21:14

Запрет был объявлен в римско-католической школе города Нешвил

В римско-католической школе американского города Нешвил запретили книги о Гарри Поттере, объяснив это "настоящими заклятиями" на страницах изданий.

По словам руководителей учреждения, магические заклинания в сочинениях Джоан Роулинг могут "вызвать дух дьявола", а потому, после консультаций с экзорцистами как в США, так и в Риме, все книги решили убрать из местной библиотеки

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Директор заведения Дэн Рихил утверждает, что заклинания, которые используются в этих произведениях, являются настоящими проклятиями, и когда человек их произносит, она рискует вызвать злых духов.

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Напомним, ранее британская писательница Джоан Роулинг, которая попросила прощения у читателей за смерть эльфа Доббив седьмой книге о Гарри Поттере, решила написать новые книги по вселенной Гарри Поттера.

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США запрет курьез книга гарри поттер

Источник: Сегодня

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