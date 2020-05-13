В охваченном новой пневмонией штате Нью-Йорк возросла смертность от коронавируса

29% общего числа этих пациентов — дети в возрасте от 5 до 9 лет

Смертность от коронавируса в американском штате Нью-Йорк, где нашли "крайнего" в неготовности США к новой пневмонии, за минувшие сутки выросла.

Об этом заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

"За минувшие сутки умерли 195 человек, в то время как днем ранее — 161, — отметил он. — Хотя число летальных исходов выросло, число новых пациентов, поступивших в больницы с подозрением на коронавирус, не увеличивается".

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Департамент здравоохранения штата тщательно изучает информацию примерно о 100 случаях заболеваний у детей, возможно, связанных с заражением коронавирусом. По его словам, 29% общего числа этих пациентов — дети в возрасте от 5 до 9 лет, а 28% случаев приходится на детей в возрасте от 10 до 14 лет. "Эта ситуация вызывает у нас тревогу", — сказал он.

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Остановившись на планах постепенной отмены в трех районах штата санитарных ограничений, губернатор отметил, что местные власти должны "соизмерять ослабление мер контроля с реальной ситуацией. Если решения о возобновлении экономической активности будут приниматься непродуманно, то вирус вновь проявит свою отвратительную сущность. Все будет зависеть от того, насколько последовательно граждане будут соблюдать санитарные меры", — заметил он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 81 тыс. человек, в том числе более 27 тыс. в штате Нью-Йорк.

Напомним, что в США разрабатывают восемь вариантов вакцин от коронавируса.

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