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В Оклахоме за один день досрочно освободили из-за решетки почти 500 человек: видео

5 ноября, 19:38

На свободу вышли заключенные, которые отбывали наказание за преступления связанные с наркотиками и кражами

Самое массовое в истории США смягчение приговоров произошло на днях. В штате Оклахома только за один день из-за решетки освободили 462 человека. Все они отбывали наказание за мелкие преступления, в основном связанные с наркотиками и кражами. Отсидели в среднем по три года и вышли на свободу как минимум на год раньше. Так налогоплательщикам сэкономят 12 миллионов долларов. Досрочное освобождение стало возможным благодаря реформе – по новому закону за хранение небольшого количества наркотиков и кражи на сумму до тысячи долларов больше не будут лишать свободы.

Но пока за одни преступления приговоры смягчаются, за другие строгость наказания растет в США. Еще летом Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства в США. Кроме этого, президент призвал ужесточить законодательство в сфере обращения оружия.

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А тем временем смертный приговор, вынесенный в Беларуси, возмутил ЕС. Дипломатическая служба назвала судебное решение преступлением и выразила соболезнования всем, кто пострадал от него.

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США приговор оклахома

Источник: Сегодня

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