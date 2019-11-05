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В Окленде работник метро за секунду спас пассажира, упавшего на рельсы: видео

5 ноября, 21:32

Мужчина упал на рельсы прямо перед поездом

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В шаге от трагедии. В американском городе Окленде, штат Калифорния, работник метро спас от гибели пассажира. Мужчина упал на рельсы прямо перед поездом. Сотрудник станции не растерялся и за секунду вытащил бедолагу обратно на платформу. А после, под аплодисменты других пассажиров, еще и успокоил пострадавшего объятиями. Спасителя, Джона О'Коннора назвали героем, тогда как он заметил – другой на его месте поступил бы так же:

"Я увидел его и фары поезда. Он вряд ли спасся бы сам, поэтому я просто схватил его и вытащил. Я долженбыл что-то сделать, много времени на размышления не было. Он еще молодой, вся жизнь впереди, надеюсь, у него все будет хорошо".

Напомним, падения в метро случаются достаточно часто. Ранее новости "Сегодня" писали о том, что женщина упала на одной из станций метро Буэнос-Айреса. Произошло это случайно – ее сбил с ног человек, которому стало плохо, и он потерял сознание.

А в Украине такие случаи часто заканчиваются трагически. Так недавно в Киеве на станции метро "Оболонь" женщины упала на рельсы и погибла. В связи с инцидентом поезда курсировали на "синей" ветке только от станции "Теремки" до "Контрактовой площади". Станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" были закрыты.

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США метро Калифорния

Источник: Сегодня

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