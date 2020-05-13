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В ООН решили и дальше работать удалено: что произошло

13 мая, 03:29

Елена Кузьмич

В Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН, зафиксировано более 186 тысяч заболевших коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш продлил удаленную работу Секретариата до конца июня 2020 года из-за пандемии коронавируса, которая охватила всю планету Земля.

Об этом заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик.

ООН почти подготовила план поэтапного и безопасного возвращения к работе в здании штаб-квартиры, "когда это будет возможно". Сотрудники Секретариата ООН работают удаленно с 16 марта.

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По данным университета Джонса-Хопкинса, в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН, зафиксировано более 186 тысяч заболевших COVID-19 и более 20 тысяч умерших от последствий новой пневмонии.

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Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса продолжает создавать "цунами ненависти и ксенофобии", и призвал к "всесторонним усилиям по прекращению разжигания ненависти во всем мире".

Также в ООН заявили, что из-за коронавируса в мире дешевеет еда. Спрос на многие продовольственные позиции стремительно падает.

Добавим, что в ООН сообщили, что произошло с наркобизнесом из-за коронавируса.

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работа США ООН секретариат коронавирус

Источник: ТАСС

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