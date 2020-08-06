В ООН считают, что обладание ядерным оружием ослабляет безопасность, а не укрепляет ее

Сеть договоров по контролю над ядерным оружием находится под угрозой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в день 75-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы, которая произошла в 1945 году, призвал все страны вернуться на путь полного уничтожения ядерного оружия.

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"С самых первых дней своего существования Организация Объединенных Наций признала необходимость полного уничтожения ядерного оружия. Но эта цель все еще не достигнута", — сказал он.

"75 лет — это даже слишком много, чтобы понять, что обладание ядерным оружием ослабляет, а не укрепляет безопасность", — констатировал Гутерриш. Он добавил, что сеть договоров по контролю над ядерным оружием, созданная после холодной войны, сейчас находится под угрозой.

"Я вновь повторяй свою призыв к государствам вернуться к общему видению и на общую тропу, ведущую к полному отказу от ядерного оружия", — резюмировал он.

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Напомним, чтобы сдержать Россию, в США хотят развернуть ядерные ракеты.

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Заметим, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свое решение отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения документа.

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