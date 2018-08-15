В отношении пресс-секретаря Пентагона начали расследование из-за жалоб подчиненных

Сегодня, 00:59

Расследование было возбуждено несколько недель назад на основании многочисленных жалоб подчиненных на Дану Уайт

Фото: AFP
Фото: AFP

Генеральный инспектор Министерства обороны США проводит внутреннее расследование на предмет выявления фактов злоупотребления пресс-секретарем Пентагона Даной Уайт служебных полномочий в личных целях. Об этом сообщил во вторник со ссылкой на четыре осведомленных источника телеканал Си-эн-эн (CNN), – пишет ТАСС.

По ее данным, расследование было возбуждено несколько недель назад на основании многочисленных жалоб подчиненных на Уайт. Ей ставится в вину то, что она, используя свое служебное положение, вынуждала нижестоящих сотрудников аппарата Пентагона сдавать ее вещи в химчистку, покупать ей лекарства в аптеке и даже проверять правильность заполнения формуляров на получение ипотечных кредитов. Потерпевшие утверждают, что пресс-секретарь Минобороны в ответ на поступающие на нее жалобы переводила их авторов на другие должности в нарушение правил ведомства.

Как пишет телекомпания, генинспектор Пентагона пока не выявил оснований для того, чтобы обвинить Уайт в нарушении каких-либо федеральных норм. При этом более десятка потерпевших в беседе с телекомпанией заявили, что сначала не решались жаловаться на Уайт, боясь мести с ее стороны. В аппарате генерального инспектора отказались прокомментировать публикацию по просьбе Си-эн-эн.

Сама пресс-секретарь Минобороны США не ответила на запрос телекомпании прокомментировать ситуацию. "Идет проверка, комментировать которую мы не можем", – заявил в связи с этим заместитель помощника министра обороны по связям с общественностью Чарльз Саммерс. Дана Уайт была назначена на свой пост в апреле 2017 года и подчиняется непосредственно шефу Пентагона Джеймсу Мэттису.

Ранее мы писали, что сотрудника ФБР, который заявлял о намерении помешать Трампу стать президентом, уволили.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми

Также Трамп уволил главу минздрава СШАВ отношении Томаса Прайса проводится внутриведомственное расследование по поводу приемлемости оплаты чартерных авиарейсов за бюджетные средства.
жалобы, увольнение, Пентагон

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Фото: AFP

Бюджет Пентагона предписывает Трампу ввести санкции против лиц, связанных с разведкой России

Вчера, 00:42

Новый оборонный бюджет США предусматривает выделение Пентагону 716 млрд долларов

США

Фото: AFP

Трамп прокомментировал увольнение агента ФБР, который хотел помешать ему стать президентом

13 Августа, 21:09

Стржок занимался в ФБР вопросами контрразведки, а также работал в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование приписываемых Трампу связей с РФ
Загрузка...

США

Фото: pixabay.com

Сотрудника ФБР, который заявлял о намерении помешать Трампу стать президентом, уволили - СМИ

13 Августа, 20:42

Поводом для начала расследования в отношении агента стала попавшая в СМИ электронная переписка Стржока и его коллеги

США

Майк Пенс. Фото: AFP

В США планируют создать Министерство космических сил

9 Августа, 19:37

Новое ведомство может появиться к 2020 году, сообщил Пенс
Загрузка...