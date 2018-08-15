В отношении пресс-секретаря Пентагона начали расследование из-за жалоб подчиненных

Расследование было возбуждено несколько недель назад на основании многочисленных жалоб подчиненных на Дану Уайт

Генеральный инспектор Министерства обороны США проводит внутреннее расследование на предмет выявления фактов злоупотребления пресс-секретарем Пентагона Даной Уайт служебных полномочий в личных целях. Об этом сообщил во вторник со ссылкой на четыре осведомленных источника телеканал Си-эн-эн (CNN), – пишет ТАСС.

По ее данным, расследование было возбуждено несколько недель назад на основании многочисленных жалоб подчиненных на Уайт. Ей ставится в вину то, что она, используя свое служебное положение, вынуждала нижестоящих сотрудников аппарата Пентагона сдавать ее вещи в химчистку, покупать ей лекарства в аптеке и даже проверять правильность заполнения формуляров на получение ипотечных кредитов. Потерпевшие утверждают, что пресс-секретарь Минобороны в ответ на поступающие на нее жалобы переводила их авторов на другие должности в нарушение правил ведомства.

Как пишет телекомпания, генинспектор Пентагона пока не выявил оснований для того, чтобы обвинить Уайт в нарушении каких-либо федеральных норм. При этом более десятка потерпевших в беседе с телекомпанией заявили, что сначала не решались жаловаться на Уайт, боясь мести с ее стороны. В аппарате генерального инспектора отказались прокомментировать публикацию по просьбе Си-эн-эн.

Сама пресс-секретарь Минобороны США не ответила на запрос телекомпании прокомментировать ситуацию. "Идет проверка, комментировать которую мы не можем", – заявил в связи с этим заместитель помощника министра обороны по связям с общественностью Чарльз Саммерс. Дана Уайт была назначена на свой пост в апреле 2017 года и подчиняется непосредственно шефу Пентагона Джеймсу Мэттису.

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