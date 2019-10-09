В Палате представителей назвали безрассудным решение Трампа о выводе войск из Сирии

Нэнси Пелоси. Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала безрассудным и вызывающим беспокойство решение американского президента Дональда Трампа о выводе войск с северо-востока Сирии.

"Решение президента вывести американские силы из Северной Сирии является очень тревожным развитием событий, оно предает наших курдских союзников — важных партнеров в нашей миссии по уничтожению ИГ. Что бы ни говорил президент, ИГ все еще представляет серьезную угрозу. Это безрассудное, неправильное решение подрывает усилия наших смелых военнослужащих и союзников, направленные на то, чтобы положить конец тирании ИГ", — говорится в заявлении Пелоси.

Спикер призвала Трампа пересмотреть это "опасное решение". "В очередной раз президент Трамп покидает союзника в глупой попытке успокоить авторитарного правителя. Это решение представляет ужасную угрозу для региональной безопасности и стабильности и посылает Ирану и России, а также нашим союзникам опасный сигнал о том, что США больше не являются надежным партнером", — подчеркнула Пелоси.

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7 октября президент Турции сообщил, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности.

Отметим, Турция стягивает дополнительные войска и технику к границе с Сирией. Перед этим президент Реджеп Эрдоган объявил о готовности турецких войск начать военную операцию на территории к востоку от реки Евфрат.

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По словам Эрдогана, целью операции является очистка приграничной сирийской территории от поддерживаемых США курдских "Отрядов народной самообороны" и создание там "зоны безопасности". Анкара считает, что курды помогают сепаратистам на территории Турции.

Напомним, военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа, в 50 км от границы с Сирией, прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре.

Позже стало известно, что американский президент Дональд Трамп согласился вывести контингент США из зоны операции, которую турецкая армия проводит восточнее реки Евфрат в Сирии.

Мы также сообщали о мощном взрыве в сирийском городе Африн , где в воздух взлетел припаркованный в центре города автомобиль. Жертвами атаки стали 11 человек, еще 35 были ранены.

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