В Палате представителей считают, что Трамп боится импичмента

Из-за это глава Белого дома пытается отвести внимание от своих нарушений закона

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Трамп боится из-за расследования относительно импичмента против него и на самом деле еще недавно не понимал, что нарушал законы США во время разговора с Владимиром Зеленским.

Об этом заявила спикер Палаты представителей США, конгрессмена от демократов, которая, собственно, и объявила формальную процедуру импичмента Нэнси Пелоси, – пишет Укринформ со ссылкой на ABC News.

"Я думаю, что президенту известен аргумент, который можно применить против него, поэтому он боится", – отметила влиятельный законодатель, комментируя реакцию Трампа на начало расследования импичмента против него.

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За это, по ее словам, глава Белого дома пытается отвести внимание от своих нарушений закона. Она отметила, что Трамп, похоже, действительно не понимает, что идет вопреки законным нормам.

Отвечая на просьбу ведущего прокомментировать, почувствовала ли конгрессвумен страх со стороны Трампа, когда общалась с ним по телефону на прошлой неделе, она отметила: "Я почувствовала в его голосе недоумение, он не понимает, что именно сделал неправильно".

Пелоси подчеркнула, что Трамп так и не понял, что "подрывал нашу национальную безопасность, нашу Конституцию своими действиями и подрывал целостность наших выборов, он просто этого не видел".

Напомним, ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.

Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

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