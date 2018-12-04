В Палату представителей США внесли резолюцию о морской агрессии России

Сегодня, 02:03

Документ призывает Россию немедленно вернуть суда и их экипаж Киеву, прекратить нарушать суверенитет Украины и чинить препятствия украинскому судоходству через Керченский пролив

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Палату представителей Конгресса США представлена двухпартийная резолюция, осуждающая агрессию РФ в Керченском проливе, ранее одобренная Сенатом, сообщили в посольстве Украины в США.

"Председатель и Сопредседатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Эд Ройс и Элиот Энгель представили проект резолюции, осуждающей нападение РФ на корабли ВМС Украины в Керченском проливе как нарушающий обязательные к исполнению международные нормы и договоренности", – говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук в понедельник вечером.

Документ призывает Россию немедленно вернуть суда и их экипаж Киеву, прекратить нарушать суверенитет Украины и чинить препятствия украинскому судоходству через Керченский пролив, "которое имеет на это право в соответствии с международными нормами и договоренностями".

"В резолюции подтверждается приверженность США предоставлять украинскому народу политическую, экономическую и помощь по безопасности, необходимую для обеспечения его независимости, демократического развития и процветания", – уточнили украинские дипломаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кроме того отмечается, что отдельно содержится призыв к президенту США, а также союзникам и партнерам Вашингтона заставить Россию ответить за продолжающуюся агрессию против Украины.

В документе также отмечаются многократные нарушения Россией международных норм и договоренностей путем продолжающейся агрессии против Украины, систематическое несоблюдение российской стороной Минских договоренностей, а также усиление агрессии РФ к Украине, в частности через милитаризацию Азовского моря и блокировку Керченского пролива вопреки международному праву и договорам.

Как сообщалось, 29 ноября Сенат единогласно одобрил резолюцию, осуждающую "провокационные действия" России против Украины, предложенную республиканцем Роном Джонсом и демократом Крисом Мерфи.

Как сообщалось, 25 ноября Россия неожиданно напала на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор открыл огонь, ранив шестерых украинских моряков.

Позже "суд" оккупированного Симферополя избрал им меру пресечения в виде двух месяце арестапосле чего из Крыма их доставили в Москву.
США, азовское море, корабли, резолюция, Керченский пролив, ВМС Украины, ФСБ РФ, Конгресс США, пленные моряки
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: архив

Россия не ответила на запрос ЕСПЧ о захваченных украинских моряках

Сегодня, 01:23

По состоянию на 18:00 понедельника, 3 декабря, суд не получал из Москвы ответа на запрос о состоянии военнопленных

Россия

фото AFP

Полсотни российских адвокатов заявили о готовности защищать пленных украинских моряков

Вчера, 23:08

Завтра список адвокатов привезут в Киев, где он будет рассмотрен межведомственной группой  
Загрузка...

Крым

facebook.com/MinistryforTOTandIDPs

Из-за блокирования Россией Керченского пролива международные корабли попали в аварии

Вчера, 22:25

С 25 ноября сотни кораблей находились в ожидании разрешения на проход через Керченский пролив

Политика

facebook.com/LarysaSargan

Луценко намерен ввести санкции против отдельных россиян

Вчера, 20:52

По словам генпрокурора, это сложное решение, его надо серьезно проанализировать

Евросоюз

фото AFP

Британия поддерживает ужесточение санкций в отношении РФ из-за ситуации в Керченском проливе

Вчера, 20:23

Мэй заявила, что России нужно освободить украинские корабли и моряков, нужно пойти на деэскалацию ситуации

Украина

Фото: AFP

Украинские дипломаты пытаются попасть к пленным морякам в СИЗО

Вчера, 19:51

Сотрудники консульства Украины подали официальные запросы о возможности посетить военнопленных
Загрузка...