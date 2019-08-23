В партии Трампа Гренландию "присоединили" к США

Республиканцы показали, как бы остров выглядел в качестве 51-го штата

Дональд Трамп / Фото: AFP

Члены Республиканской партии оригинально отреагировали на крупный международный спор между США и Данией из-за Гренландии.

Национальный республиканский комитет конгресса, отвечающий за сбор средств для партии, представил футболки с изображением карты США, на которой остров отмечен как 51-ый штат.

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В комитете призвали "поддержать президента Трампа и его усилия помочь Америке расти" и обещают подарить футболку тем донорам, которые пожертвуют более 25 долларов.

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Кроме того, отделение Республиканской партии в Неваде начало собственную аналогичную акцию, выпустив футболку с "американской" Гренландией, но в другом дизайне.

Напомним, что ранее Трамп подтвердил опубликованные в СМИ слухи о намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов. Журналисты опубликовали и "стоимость" самого крупного острова на планете: Белый дом был готов совершить крупный транш, а потом платить Копенгагену по 600 млн долларов ежегодно.

Комментируя это, премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею покупки Гренландии "абсурдной темой" и исключила возможность продажи острова.

В ответ на нежелания Дании обсуждать сделку, касательно крупнейшего острова в мире, Белый дом отменил запланированный на 2–3 сентября официальный визит президента США в королевство.

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