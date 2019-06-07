В Пентагоне дали Анкаре время отказаться от С-400

В Турции есть время до 31 июля

Фото: Википедия.

И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан предупредил турецкую сторону, что США полностью свернут сотрудничество с ней по программе F-35, если до 31 июля турецкая сторона не откажется от получения российских систем ПВО С-400.

Об этом сообщает Bloomberg.

Шанахан предупредил, что у Турции еще есть время, "чтобы поменять позицию по С-400".

Ранее американские СМИ сообщали, что США в ответ на покупку С-400 намерены к 31 июля 2019 года прекратить подготовку турецких летчиков, обучающихся пилотированию F-35. Однако Bloomberg указывает, что речь идет не только об этом, но о полном прекращении участия Анкары в любых проектах, связанных с F-35.

В письме своему турецкому коллеге Шанахан также предупредил, что покупка С-400 "подталкивает Турцию к чрезмерной стратегической и экономической зависимости от России и подорвет потенциал очень сильной турецкой оборонной промышленности".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора с главой США Дональдом Трампомвновь предложил создать группу для обсуждения тематики С-400. Американский президент с этой идеей согласился.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

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