Пентагон дал миллиард долларов для возведения стены с Мексикой

Часть стены будет возведена в районе городов Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (штат Техас)

Фото: David B. Gleason / Flilckr.

Пентагон дал миллиард долларов для возведения стены с Мексикой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7f5/642/5c87f56427dfc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7f5/642/5c87f56427dfc.jpg 2019-03-26T05:25:00+02:00 США Часть стены будет возведена в районе городов Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (штат Техас)

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан дал разрешение на использование один миллиард долларов для возведения участка стены протяженностью в 91 км на южной границе США. Об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

"Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан дал разрешение командующему инженерными войсками армии США начать планирование и выполнение программы стоимостью 1 млрд долларов для поддержки министерства внутренней безопасности и таможенной и пограничной служб", — говорится в документе. Деньги будут использованы для возведения участка заграждения на границе протяженностью 57 миль (около 91 км) в районе городов Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (штат Техас).

Ранее Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США об отмене режима ЧП на границе с Мексикой. Это решение стало первым случаем применения президентского вето с момента вступления Трампа в должность.

Напомним, сенат США принял резолюцию об отмене введенного Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Ранее резолюцию уже приняла Палата представителей Конгресса. Ранее сообщалось, что Трамп в новом бюджете просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

15 февраля Дональд Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Глава государства сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.

Объявление чрезвычайного положения мог позволить Трампу задействовать для строительства стены на границе средства из федерального бюджета, выделенные на другие нужды.

При этом конгрессмены не удовлетворили полностью требование президента о выделении 5,7 млрд на строительство стены на границе. Сенат США утвердил законопроект о финансировании федерального правительства Соединенных Штатов до сентября 2019 года, в котором на строительство "стены Трампа" заложено лишь 1,37 вместо необходимых 5,7 млрд долларов.

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