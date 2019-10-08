В Пентагоне и других ведомствах знали об решении Трампа по Сирии

Трамп обсуждал ситуацию в Сирии со своими «старшими советниками в сфере обороны и дипломатии

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Руководство Пентагона и других ключевых ведомств администрации США было заблаговременно проинформировано о решении президента Дональда Трампа вывести американские войска из зоны операции Турции на северо-востоке Сирии. С таким заверением выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга.

Он комментировал данные американской печати о том, что решение об передислокации сил США на северо-востоке Сирии стало сюрпризом для Пентагона.

"Понятия не имею, кто был застигнут врасплох в Пентагоне. Меня удивляет, что кто-то может сказать нечто подобное, поскольку данный вопрос обсуждался руководством здесь, в Белом доме, а также в Госдепартаменте США и Пентагоне. Поэтому я не понимаю, как кто-то мог быть застигнут врасплох", — заявил ведущий брифинга.

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"Не знаю, как на это отвечать. Этот вопрос вызывает у меня удивление", — сказал далее представитель исполнительной ветви власти США. Согласно изложенной им информации, Трамп обсуждал вопросы, связанные с операцией Турции на северо-востоке Сирии и отводом американских войск, со своими "старшими советниками в сфере обороны и дипломатии, а также в штате Белого дома". "Поэтому у меня вызывает удивление, что кто-то был бы застигнут врасплох", — подчеркнул чиновник.

По его версии, кого-то в правительстве США могли и не известить о выработанном решении, так как далеко не всем чиновникам полагалось по рангу знать о нем. "Иногда те, которым не положено знать, которые не являются частью цепочки выработки решений, могут быть разочарованы тем, что они не участвовали, позвонить друзьям в прессе и сказать, что они были застигнуты врасплох, или что они должны были принимать участие в подготовке такого рода шагов", — считает ведущий брифинга.

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Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выходных заявил о готовности к началу операции на севере Сирии силами сухопутных и воздушных подразделений. После этого состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, в ходе которых стороны обсудили процесс создания зоны безопасности на севере Сирии, к востоку от Евфрата, и договорились встретиться в Вашингтоне в ноябре.

Позднее президент Турции сообщил, что подразделения ВС США начали покидать северные районы Сирии, – территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой. Также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к максимальной сдержанности все стороны, участвующие в военных действиях в Сирии. В американской администрации уверяют, что уход военных США с северо-востока Сирии не означает вывода войск. Американские военнослужащие будут перемещены в другой район Сирии, а не за ее пределы.

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