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В Пентагоне напомнили, что Китаю необходимо поддерживать хорошие отношения с США

1 июня, 04:45

Вашингтон и Пекин соперничают, но это не означает наличие конфликтов

Фото: Pixabay

Китаю нужно поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами, поскольку это будет отвечать интересам Пекина. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

"В интересах Китай поддерживать хорошие отношения с Соединенными Штатами", — отметил он. По его словам, "Вашингтон и Пекин соперничают, но это не означает наличие конфликтов". Шанахан также подчеркнул, что "США сотрудничают с КНР в различных областях, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом, проблеме Корейского полуострова, соблюдения санкций ООН в отношении КНДР".

Вместе с тем исполняющий обязанности главы Пентагона предупредил, чтобы "Китай уважал суверенитет государств региона". "Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и полетов в Индо-Тихоокеаском регионе. Ни одна страна не может доминировать здесь", — добавил Шанахан.

Напомним, Китай поставил США условие по торговым переговорам. Пекин намерен твердо отстаивать свои государственные интересы и выступает за дальнейшие консультации.

Напомним, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили 13 мая, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг китайской компании Huawei. 15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США собирается внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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Тег Китай, США, Пентагон

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ТАСС

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