В Пентагоне назвали главную стратегическую угрозу для США

Китай при помощи запугивания и экономического давления распространяет свою идеологию

Фото из открытых источников.

В Пентагоне назвали главную стратегическую угрозу для США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c3e/100/5c5c3e100c0bc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c3e/100/5c5c3e100c0bc.jpg 2019-02-12T18:06:00+02:00 США Китай при помощи запугивания и экономического давления распространяет свою идеологию

Китай в долгосрочной перспективе представляет наиболее серьезную стратегическую угрозу для Соединенных Штатов и Индо-Тихоокеанского региона. Такую точку зрения выразил в четверг глава Индо-Тихоокеанского командования (прежнее название – Тихоокеанское командование) адмирал Филип Дэвидсон на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"Китай представляет в долгосрочной перспективе наиболее серьезную стратегическую угрозу для свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и для Соединенных Штатов. При помощи запугивания и экономического давления Пекин работает над распространением своей коммунистическо-социалистической идеологии с целью изменить, разрушить и подменить нынешний миропорядок", - полагает адмирал.

Ранее сообщалось, что разведывательное управление Министерства обороны США считает, что Россия и Китай представляют самую большую угрозу для этой страны в космосе.

Напомним, американский президент Дональд Трамп признал Россию угрозой в новой стратегии нацбезопасности США.

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