В Пентагоне назвали главную стратегическую угрозу для США
Китай при помощи запугивания и экономического давления распространяет свою идеологию
Китай в долгосрочной перспективе представляет наиболее серьезную стратегическую угрозу для Соединенных Штатов и Индо-Тихоокеанского региона. Такую точку зрения выразил в четверг глава Индо-Тихоокеанского командования (прежнее название – Тихоокеанское командование) адмирал Филип Дэвидсон на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
"Китай представляет в долгосрочной перспективе наиболее серьезную стратегическую угрозу для свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона и для Соединенных Штатов. При помощи запугивания и экономического давления Пекин работает над распространением своей коммунистическо-социалистической идеологии с целью изменить, разрушить и подменить нынешний миропорядок", - полагает адмирал.
Ранее сообщалось, что разведывательное управление Министерства обороны США считает, что Россия и Китай представляют самую большую угрозу для этой страны в космосе.
Напомним, американский президент Дональд Трамп признал Россию угрозой в новой стратегии нацбезопасности США.
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