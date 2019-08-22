В Пентагоне назвали Китай более серьезной угрозой, чем Россия

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Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Китай представляет для Соединенных Штатов Америки более серьезную угрозу, чем Россия. Такое мнение он высказал в интервью американскому телеканалу Fox News Channel.

"Я думаю, что в долгосрочной перспективе Китай представляет более серьезные трудности, учитывая его экономическую силу, политический вес и амбиции", — подчеркнул глава Пентагона, отвечая вопрос о том, какая из двух стран представляет сейчас для США наиболее серьезную угрозу.

"Китай является главным приоритетом для нашего министерства. Я считаю, что это наш долгосрочный стратегический противник", — отметил Эспер.

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В начале августа Эспер заявил на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, что "военная активность Китая и проводимая им хищническая и расчетливая экономическая политика представляет угрозу для норм международного права, которое США пытаются защищать". Президент США Дональд Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью $300 млрд. Как заявил американский лидер, такое решение было принято из-за того, что Китай не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров.

Напомним, 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму 60 млрд долларов.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28–29 июня. Американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

В конце июля-начале августа в Шанхае прошел 12-й раунд переговоров. После него Белый дом распространил заявление, в котором назвал прошедшие встречи конструктивными, однако позже американский президент объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.

Следующий раунд переговоров, как ожидается, состоится в Вашингтоне в начале сентября.

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