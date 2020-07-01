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В Пентагоне назвали настоящую причину вывода войск США из Германии

1 июля, 01:10

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В министерстве считают, что это усилит сдерживание России и укрепит НАТО

План вывода 9 500 американских военных из Германии усилит сдерживание России. Об этом говорится в заявлении официального представителя Минобороны США Джонатана Хоффмана, – пишет ТАСС.

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"Министр обороны и председатель Комитета начальников штабов ВС США провели брифинг для президента касательно планов вывода из Германии 9 500 военнослужащих", — говорится в тексте.

"Это предложение, которое было одобрено, не только отвечает распоряжению президента, но также усилит сдерживание России, укрепит НАТО, успокоит союзников, разовьет стратегическую маневренность США, а также операционную гибкость Европейского командования США", – заявили американцы.

Руководство Пентагона ожидает заседания для комитетов по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса в ближайшие недели, а затем консультаций с союзниками по НАТО. По мере обновления будет предоставлена информация о персонале, который может быть выведен из ФРГ.

Хотя ранее сообщалось, что Пентагон намеренно тормозит вывод американских военных из Германии.

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Ранее мы писали о том, сколько американских военных останется в Германии. А ранее в МИД Германии прокомментировали отношения с США из-за вывода войск.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда выступил за расширение присутствия НАТО в стране и за увеличение числа учений Альянса на территории республики.

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Россия Германия США Европа Пентагон американские военные

Источник: ТАСС

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