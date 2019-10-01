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В Пентагоне отметили растущую угрозу со стороны России и Китая в космической сфере

1 октября, 01:45

Эти угрозы реальны, серьезны, и они растут, - считают в Пентагоне

/ Фото: Pixabay

Угроза для США со стороны России и Китая в космической сфере растет, и Министерство обороны США должно перестраивать свою работу, чтобы иметь возможность дать на это ответ. Об этом заявил заместитель помощника министра обороны США Стивен Китэй, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Если мы посмотрим на угрозы, с которыми мы сталкиваемся в космической сфере, то они как никогда велики и лишь усиливаются. Эти угрозы реальны, серьезны, и они растут. Китай и Россия в особенности наращивают силы противокосмической обороны, это серьезно, и министерство обороны США действительно готовится к тому, чтобы мы имели возможность дать ответ на эти угрозы. Мир меняется, и министерство обороны должно меняться вместе с ним", — сказал он.

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"Это изменение должно заключаться в том, чтобы готовиться воспринимать космос не только как вспомогательную функцию, но как сферу, в которой мы должны обращать внимание на сдерживание, соперничество и быть готовыми обеспечить развертывание наших сил и их защиту", — подчеркнул представитель Пентагона. "Это означает, что действия в космосе, а не только на поверхности, будут влиять на исход конфликтов или кризисов в будущем", — добавил Китэй.

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Напомним, что ранее экс-глава Пентагона назвал самую опасную страну мира.

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Россия Китай США космос Пентагон

Источник: ТАСС

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