В Пентагоне озвучили две серьезные угрозы для США

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Министерство обороны США вновь назвало Россию и Китай двумя наиболее серьезными угрозами, но при этом КНР, по версии ведомства, представляет для Америки "более значительную угрозу". Об этом заявила пресс-служба Пентагона.

"Стратегия национальной безопасности США исходит из того, что восстанавливается конкуренция великих держав. Китай и Россия — две наиболее серьезные угрозы для Америки. Китай с его быстро растущей экономикой представляет более значительную угрозу", — утверждается в заявлении.

По версии американского оборонного ведомства, Пекин "инвестирует в Народно-освободительную армию Китая, которая является не национальной армией, а военной силой Коммунистической партии Китая, инвестирует в модернизацию ее сил, улучшение военной подготовки и наращивание потенциала".

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"Этот военный потенциал — искусственный интеллект, гиперзвуковые ракеты, авианосцы и многое другое — разработан с учетом состояния непосредственно американских вооруженных сил", — считают в Пентагоне. По мнению американского министерства, Пекин "пришел к выводу, что способность США развернуть в любой точке мира свои вооруженные силы и обеспечивать их является наибольшим преимуществом Америки". Ответной реакцией Китая, как считают в ведомстве, стали работы "в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях для того, чтобы перекрыть морские линии коммуникаций".

Напомним, что украинцы выезжают работать в Китай. У китайских работодателей множество предложений – от работы на фабриках до преподавания английского.

Но наихудшее наказание в Китае для работника-нелегала – тюремный срок. Еще предусмотрены депортация и большой штраф, составляющий в пересчете на гривни десятки тысяч. И следят за иностранцами на каждом шагу.

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