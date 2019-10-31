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Пентагон подтвердил ликвидацию главаря ИГИЛ по анализу ДНК

31 октября, 08:14

Американские военные сослались на результаты анализа ДНК

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Результаты теста ДНК останков уничтоженного в Сирии террориста подтверждают, что им был именно главарь ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади. Об этом сообщил командующий Центральным командованием ВС США Кеннет Маккензи.

"Разведывательное Управление министерства обороны провело анализ и сравнило ДНК останков, взятых из комплекса, с образцами, взятыми, когда Багдади был в тюрьме Camp Bucca в Ираке в 2004 году. Анализ показал полное совпадение образцов", – сказал генерал на брифинге в Пентагоне.

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Напомним, недавно президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

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Отметим, что решение о ликвидации архитеррориста в деревне Бариша было принято более месяца назад, но из-за выведения американских войск и начала турецкой военной операции "Источник мира" этот план пришлось отложить.

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США ДНК Пентагон ликвидация ИГИЛ Аль-Багдади

Источник: Интерфакс

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