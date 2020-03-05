В Пентагоне похвалились более инновационными разработками гиперзвукового оружия, чем Россия и Китай

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Америка ведет более инновационные разработки в сфере создания гиперзвукового оружия, чем Россия и Китай.

Об этом он заявил на комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

"Гиперзвуковое оружие — один из наших главных приоритетов. Мы осуществляем инновационные разработки, и я скажу вам, что они более инновационные, чем то, что вы можете увидеть у Китая или России, в этом я могу вас заверить", — заметил шеф Пентагона.

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Также он заявил об удвоении в 2020 году финансирования разработки гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. По данным американских СМИ, сейчас в интересах военных реализуются девять проектов. На 2020 год назначены летные испытания четырех прототипов.

Ранее сообщалось, что США испытали гиперзвуковые ракетные сани.

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Кроме того, в рамках Программы стратегических систем американские военно-морские силы также приступили к созданию новый гиперзвуковой ракеты, которой будут оснащены ракетные подводные лодки.

Напомним, ранее 2019 году президент РФ Владимир Путин поручил создать гиперзвуковую ракету наземного базирования средней дальности.

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