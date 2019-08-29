В Пентагоне пока не озвучивают примерные сроки вывода американских войск из Афганистана

Афганистан не должен быть прибежищем для террористов, - заявили в США

/ Фото: AFP

Министр обороны Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд не стали озвучивать даже примерные сроки вывода американских войск из Афганистана.

"Я бы не стал комментировать дипломатические переговоры, которые еще идут. Пусть идут, затем мы сможем ответить касательно соглашения, если это приведет к соглашению", — сказал Эспер.

"Я не говорю о выводе, я говорю о запуске диалога, который принес бы мир и стабильность афганцам, — отметил глава комитета. — Афганистан не должен быть прибежищем для террористов, мы должны быть уверены, что антитеррористические задачи выполняются. Поэтому я не использую слово „вывод" сейчас", – сказал Данфорд.

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На вопрос, можно ли добиться гарантий безопасности без военного присутствия, генерал ответил, по сути, отрицательно. "Соглашение, которое запустило бы ведомый афганцами диалог и привело бы к снижению насилия, необходимо. Важно отметить, что любое соглашение, и об этом ясно заявил президент США Дональд Трамп, должно быть основано на ряде условий", — резюмировал Данфорд.

Напомним, в июне в день начала переговоров с США о завершении вооруженного конфликта члены "Талибана" убили восьмерых сотрудников избирательной комиссии в Афганистане.

Также мы сообщали, что ранее девять сотрудников МВД Афганистана были убиты на севере страны в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан". Нападение совершили на позицию местных полицейских в провинции Баглан. Еще по меньшей мере трое военнослужащих получили ранения.

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