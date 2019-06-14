В Пентагоне призвали найти консенсус из-за действий Ирана в Оманском заливе

В Пентагоне заявили о международной проблеме на Ближнем Востоке, но считает, что это не только проблема США

Фото Mainichi.

Страны должны выработать единую позицию по отношению к действиям Ирана в Оманском заливе. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

У Шанахана спросили о дальнейших действиях США в связи с инцидентом в Оманском заливе. "У нас международная проблема на Ближнем Востоке. Это не проблема только США. Главная задача помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, госсекретаря Майкла Помпео и моя состоит в выработке международного консенсуса по этой международной проблеме", — сказал и. о. главы Пентагона.

Шанахан отметил, что за последние сутки США получили большой объем информации по инциденту и "продолжат делиться разведданными" с союзниками и партнерами. "Вы продолжите видеть, как мы работаем над этим в рамках выработки международного консенсуса", — указал и. о. министра обороны США.

По его словам, глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд находится в постоянном контакте с главой Центрального командования американских Вооруженных сил генерал-лейтенантом Кеннетом Маккензи, который отвечает прежде всего за Ближний Восток и Центральную Азию.

Напомним, что ранее на вину Ирана за атаку указывал и глава Госдепартамента США Майкл Помпео.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair иранские пограничники эвакуировали в иранский порт Джаск.

Кризис в Оманском заливе стал одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеоролике:

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