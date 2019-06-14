Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В Пентагоне призвали найти консенсус из-за действий Ирана в Оманском заливе

14 июня, 23:00

В Пентагоне заявили о международной проблеме на Ближнем Востоке, но считает, что это не только проблема США

Фото Mainichi
Фото Mainichi.

Страны должны выработать единую позицию по отношению к действиям Ирана в Оманском заливе. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

У Шанахана спросили о дальнейших действиях США в связи с инцидентом в Оманском заливе. "У нас международная проблема на Ближнем Востоке. Это не проблема только США. Главная задача помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, госсекретаря Майкла Помпео и моя состоит в выработке международного консенсуса по этой международной проблеме", — сказал и. о. главы Пентагона.

Шанахан отметил, что за последние сутки США получили большой объем информации по инциденту и "продолжат делиться разведданными" с союзниками и партнерами. "Вы продолжите видеть, как мы работаем над этим в рамках выработки международного консенсуса", — указал и. о. министра обороны США.

По его словам, глава Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд находится в постоянном контакте с главой Центрального командования американских Вооруженных сил генерал-лейтенантом Кеннетом Маккензи, который отвечает прежде всего за Ближний Восток и Центральную Азию.

Напомним, что ранее на вину Ирана за атаку указывал и глава Госдепартамента США Майкл Помпео.

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair иранские пограничники эвакуировали в иранский порт Джаск.

Кризис в Оманском заливе стал одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеоролике:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Иран, США, танкер, Оманский залив

Вы сейчас просматриваете новость " В Пентагоне призвали найти консенсус из-за действий Ирана в Оманском заливе". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Атака на танкеры в Оманском проливе: Трамп назвал виновного, но в Госдуме винят США

Сегодня, 16:17

Константин Косачев назвал реакцию Белого дома на случившееся доказательством причастности Вашингтона

Японский грузовладелец заявил об артиллерийском обстреле танкера в заливе Омана

Сегодня, 11:53

Первая атака произошла в то время, когда танкер проходил по Оманскому заливу вблизи Ормузского пролива

Инцидент в Оманском заливе: как он отразится на цене бензина

Сегодня, 11:35

По словам эксперта, биржевые спекулянты уже использовали этот инфоповод

Военные США опубликовали видео, как иранцы снимают мину с танкера

Сегодня, 10:46

На видео иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с танкера Kokuka Courageous

Иран отверг причастность к нападениям на нефтяные танкеры в Оманском заливе

Сегодня, 03:07

Иран считает обвинения необоснованными

Инцидент в Оманском заливе: США отправляют эсминец

Сегодня, 01:56

Эсминец USS Mason находится в пути к месту происшествия

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Мэр Днепра Филатов прокомментировал кадровое решение Зеленского

Беременная Лилия Подкопаева поделилась нежным фото с возлюбленным

Ученые определили ТОП-5 животных, способных лечить людей

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Жена Лучкевича опубликовала фото, несмотря на запрет мужа

Погиб Хосе Антонио Рейес

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

В пещере на Филиппинах нашли останки нового вида людей

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

Вчера, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

Вчера, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

12 июня, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

12 июня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

12 июня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Колиивщина – символ того, что история нас ничему не учит

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

В Донецке замечены крупные змеи, – соцсети
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь