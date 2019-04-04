В Пентагоне рассказали, когда США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет

Система будет включать коммуникационный „слой"

Фото: AFP

В Пентагоне рассказали, когда США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/262/69b/5c926269b8674.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/262/69b/5c926269b8674.jpg 2019-04-04T00:32:00+03:00 США Система будет включать коммуникационный „слой“

США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений. Об этом сообщил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд.

"Прежде всего мы хотим иметь способность засекать и отслеживать пуски гиперзвуковых вооружений. Здесь вступает в силу концепция размещения на низкой околоземной орбите недорогих сенсоров. Надеемся, что сможем начать размещать эти сенсоры на орбите уже через три года. Это вместе с коммуникационным „слоем", а также способностью контролировать данные средства на земле обеспечит возможность сначала отслеживать [применение гиперзвукового оружия, наладить расширенную систему командования и управления, а затем и продолжать работать над архитектурой, позволяющей воздействовать на гиперзвуковые блоки в ходе их полета", — сказал заместитель руководителя военного ведомства на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США.

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.

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