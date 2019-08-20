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В Пентагоне рассказали о запущенной крылатой ракете: подробности

20 августа, 00:10

Пуск ракеты был проведенный накануне с острова Сан-Николас в Тихом океане у побережья американского штата Калифорния

/ Фото: Pixabay

Новая американская крылатая ракета наземного базирования, запущенная с мобильной установки, была разновидностью крылатой ракеты "Томагавк".

Об этом заявил подполковник ВВС США Роберт Карвер сайту Military.com, который специализируется на военной тематике.

По его словам, речь шла "о варианте крылатой ракеты для поражения наземных целей "Томагавк".

Military.com отмечает, что пуск ракеты, проведенный накануне с острова Сан-Николас в Тихом океане у побережья американского штата Калифорния, был выполнен ВМС США и подразделением Пентагона по стратегическим возможностям.

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Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты Америки в ближайшем времени после окончания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) хотят разместить в Азии ракеты средней дальности наземного базирования. 

По информации ведомства, американские ракеты могут быть развернуты в Тихоокеанском регионе для противостояния растущему военному влиянию Китая. 

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Министр обороны США не уточнил, где могут быть размещены ракеты, отметив, что вопрос нужно сначала обсудить с союзниками, которых это касается.

Этот шаг Вашингтона может вызвать возмущение Пекина. Впрочем, по словам главы Пентагона, Китай не должен быть удивлен, поскольку США уже на протяжении определенного времени заявляли о таких намерениях. По его словам, 80% китайского ракетного арсенала подпадало бы под действие ДРСМД, а потому неудивительно, что США стремятся развернуть соответствующие мощности в регионе.

Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.

Кроме этого, в Министерстве иностранных дел России подтвердили прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно документу на портале правовой информации РФ, соглашение перестало действовать по инициативе США.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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Россия США ракета Пентагон запуск крылатая ракета Договор РСМД

Источник: Интерфакс

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