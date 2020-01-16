В Пентагоне решают, нужно ли направлять на Ближний Восток дополнительные войска

/ Фото: REUTERS/Al Drago

Министерство обороны США решает, следует ли перебрасывать на Ближний Восток дополнительные американские войска, в том числе подразделения противоракетной обороны, в связи с сохранением напряженности в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил министр армии (сухопутных войск – Ред) США Райан Маккарти.

"Мы рассматриваем дополнительный потенциал, который, возможно, перебросим в регион на Ближний Восток. В конечном счете решение о том, посылать или нет туда больше сил, подпишет или не подпишет министр обороны Марк Эспер", — заявил Маккарти, комментируя резкое обострение американо-иранских отношений после убийства Вооруженными силами США генерал-майора Касема Сулеймани. По словам Маккарти, "речь может идти о различных вспомогательных подразделениях, таких как отвечающие за противоракетную оборону и другие". "Мы это изучаем", — отметил министр.

При этом он достаточно высоко оценил военный потенциал Ирана. "Они являются очень боеспособным противником. У них имеется потенциал, позволяющий наносить удары по американцам", — сказал министр армии США.

Реклама

Заметим, что занимающее этот пост гражданское лицо не является членом президентского кабинета и подчиняется главе Пентагона.

Напомним, на рассвете 3 января под Багдадом ударом американской авиации был убит 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани, который прибыл в Ирак для встречи с командирами местной милиции.

За этим последовала целая череда событий – 8 января Иран выпустил баллистические ракеты по двум военным базам – Айн-аль-Асад и Эрбиль в Ираке, на которых дислоцированы американские войска и силы международной коалиции.

В этот же день иранские системы ПВО сбили самолет "Международных авиалиний Украины" с 167 пассажирами и 9 членами экипажа на борту. В Тегеране это назвали роковой ошибкой местных военных, которые приняли пассажирский лайнер за вражеский объект – крылатую ракету США.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама