В Пентагоне решили начать жесткую борьбу с Россией и Китаем за Арктику

В США опасаются, что могут потерять доступ к Арктике, поскольку Россия считает эту зону своей, а Китай видит в ней потенциал для торговли

В Пентагоне решили начать жесткую борьбу с Россией и Китаем за Арктику //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f91/b3b/5c3f91b3bc38e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f91/b3b/5c3f91b3bc38e.jpg 2019-02-23T04:30:00+02:00 США В США опасаются, что могут потерять доступ к Арктике, поскольку Россия считает эту зону своей, а Китай видит в ней потенциал для торговли

Вашингтон не позволит Москве и Пекину захватить доминирующие позиции в Арктике. В Северный Ледовитый океан должен быть свободный и справедливый доступ для всех стран Арктического совета. Об этом заявил американский адмирал Джеймс Фогго в интервью The Washington Examiner.

"Это не чье-то озеро, а международная зона, и к ней должно гарантировать свободный доступ всех близлежащих стран Арктического совета", — приводит издание слова Фогго.

И хотя Китай в этот совет не входит, но получил там статус наблюдателя с подачи России. Пекин надеется пользоваться Северным торговым путем по мере того, как тают льды.

А вот американские компании в использовании такого "северного шелкового пути" не заинтересованы, поскольку в основном у них стоят большие корабли, которым сложно передвигаться в таких водах. У китайцев корабли легче, могут ходить по Арктике, поэтому они хотят удостовериться, что будут иметь влияние в регионе.

Похожие опасения высказывал и госсекретарь США Майк Помпео.

"Если Америка не будет действовать, если мы выйдем, то другие заполнят вакуум, и Россия с Китаем это видят и используют любую возможность, которую могут. И мы считаем, что это несет в себе риски для стран, которые любят свободу, как Исландия и Америка", — приводит издание слова американского дипломата. По мнению Помпео, Россия и Китай стремятся к доминированию и контролю в регионе.

Китай уже предпринимал меры по внедрению в регион, а также демонстрировал свою военную мощь в северных водах. Так, например, в 2017 году он провел с Россией в Балтике совместные военные учения. По мнению европейских чиновников, тем самым они хотели показать США, что не стоит выступать против них и их союзников.

Адмирал Джеймс Фогго предсказывает, что между Пекином и Москвой появится напряженность. По его словам, хоть они и проводят много совместных действий, но Россия считает Арктику своей.

"А это международная зона, и поэтому в наших интересах сохранить ее в свободном и открытом состоянии", — приводит слова военного The Washington Examiner.

Ранее вице-адмирал США Ричард Браун уже заявлял, что американскому флоту необходимо готовиться к соперничеству с Китаем и Россией.

Также сообщалось, что США возрождают военную базу у границ РФ и начинают "холодную войну" в Арктике.

Напомним, Великобритания нарастит свое военное присутствия в арктическом регионе с целью защиты северного фланга НАТО от России.

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