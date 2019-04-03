В Пентагоне считают, что Россия нарастила арсенал тактического ядерного оружия

В случае России речь идет о чрезвычайно крупном росте количества так называемых тактических ядерных вооружений

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В Пентагоне считают, что Россия нарастила арсенал тактического ядерного оружия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e73/545/5c6e73545fa9a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e73/545/5c6e73545fa9a.jpg 2019-04-03T22:48:38+03:00 США В случае России речь идет о чрезвычайно крупном росте количества так называемых тактических ядерных вооружений

Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия. С таким утверждением выступил в среду заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд.

"Что мы видим и в России, и в Китае, так это значительное усовершенствование и наращивание их ядерных сил. В случае России речь идет о чрезвычайно крупном росте (количества) так называемых тактических ядерных вооружений", — заявил заместитель главы американского военного ведомства, выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил, что Россия может ударить ядерным оружием. Но применять его Кремль будет не против сильных соперников вроде США или НАТО, а против более слабых соседних стран для быстрой победы.

Отметим, что в последние месяцы серьезно обострилась ядерная угроза в мире после того, как Россия и США вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. И американцы, и россияне начали заниматься усовершенствованием ядерного потенциала. Так, ранее в России даже пригрозили ядерными ударами неядерным странам за сотрудничество с США.

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