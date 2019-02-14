В Пентагоне сделали четкое заявление по выводу войск из Афганистана
Ряд государств – членов НАТО объявили о готовности увеличить свой контингент в Афганистане
Вашингтон не будет в одностороннем порядке сокращать свой контингент в Афганистане, все действия будут предприниматься во взаимодействии с НАТО. Об этом заявил в четверг и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан по итогам встречи министров обороны Североатлантического альянса.
"Все действия будут предприниматься в координации с НАТО, одностороннего выхода (США) не будет", – сказал он.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что ряд государств – членов НАТО объявили о готовности увеличить свой контингент в Афганистане.
"Некоторые страны готовы увеличить свое присутствие в Афганистане, а другие – продлить его", - сказал он.
По словам генсека, миссия НАТО "Решительная поддержка" продолжает свою работу в стране, при этом альянс не намерен "оставаться там бесконечно".
"Мы не знаем, будет ли мирная договоренность (с запрещенным в России движением "Талибан" – Ред.). Мы надеемся на это и продолжаем консультации по возможному мирному соглашению", – отметил Столтенберг.
Ранее он заявил, что НАТО не рассматривает сейчас возможность вывода своих сил из Афганистана.
Также сообщалось, что к концу апреля половина американского военного контингента покинет Афганистан. Такое обещание США дали группировке "Талибан" на январских переговорах в Дохе, заявил представитель талибов Абдул Салам Ханафи на мирных переговорах.
Военная операция в Афганистане продолжается с декабря 2001 года, на пике кампании в 2010–2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году, а сейчас в этой стране остается 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса. За последние четыре года силы движения "Талибан" значительно расширили зону своего контроля в Афганистане, которая сейчас распространяется примерно на 60% территории страны.
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