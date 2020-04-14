В Пентагоне склонны считать, что коронавирус имеет естественное происхождение

В Пентагоне считают, что новый коронавирус имеет естественное происхождение, хотя окончательных выводов на этот счет у разведки и специалистов правительства США нет. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"Я бы просто сказал на данном этапе, что эти заключения неокончательные. Хотя вес свидетельств в целом указывает на естественное происхождение. Тем не менее наверняка мы не знаем", — заявил американский военачальник. Он отвечал на вопрос о том, мог ли новый коронавирус появиться в результате несоблюдения мер безопасности в биологической лаборатории.

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"Что касается вопроса о лаборатории… Было много слухов и предположений в различных СМИ, блогах и так далее. Вас не должно удивлять, что у нас был к этому большой интерес. У нас было много разведывательной информации, на это был брошен пристальный взгляд", — добавил Милли.

Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Сейчас коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, которые сказались на функционировании экономики.

Также в Сенате США начали расследование причин пандемии COVID-19. Отдельное внимание сенаторы уделят реакции Всемирной организации здравоохранения на коронавирус.

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