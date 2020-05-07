Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,93
29,1
  1. Мировые новости
  2. США

В Пентагоне сообщили, сколько мирных жителей погибло во время военных операций США

7 мая, 00:50

Елена Кузьмич

В США считают, что потери среди мирных жителей — это трагическая и неизбежная часть войны

Более 130 мирных жителей погибли в прошлом году в ходе проведения военных операций США в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали. А уже в 2020 году военные США застрелили солдата армии Асада в Сирии.

Об этом заявили в Министерстве обороны Соединенных Штатов.

108 человек были убиты в Афганистане, 22 — в Сирии и Ираке, двое — в Сомали. А вот в результате военных операций в Ливии и Йемене жертв среди мирного населения не было. Ранения в результате американских военных операций получил 91 мирный житель в разных странах.

Реклама

В тренде
Выход из карантина: как США и Европа спасают экономику от коронавируса

"Несмотря на то, что потери среди мирных жителей — это трагическая и неизбежная часть войны, ВС США привержены снижению возможного урона населению", – говорится в докладе Пентагона.

Заметим, что в докладе за 2018 год американское военное ведомство сообщило о 120 погибших мирных жителях Ирака, Сирии, Афганистана и Сомали. Ранения в этих странах получили 65 человек.

Ранее сообщалось, что в Багдаде снова обстреляли посольство США. Ракеты упали на территории "зеленой зоны". Были ранены мирные жители.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Афганистан Сирия США жертвы Пентагон мирные жители

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробностиДругие страны
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать Украине
Германия и Франция не хотят давить на Кремль: в США рассказали, что делать УкраинеПолитика
Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видео
Чиновник выбросил кота во время Zoom-конференции и потерял работу: видеоFun
Сменивший пол известный российский певец подхватил коронавирус: подробности и фото
Сменивший пол известный российский певец подхватил коронавирус: подробности и фотоШоу-бизнес
Катастрофу глобального масштаба показали из космоса: видео
Катастрофу глобального масштаба показали из космоса: видеоСША
Режим глобальной чрезвычайной ситуации в мире продлили – ВОЗ
Режим глобальной чрезвычайной ситуации в мире продлили – ВОЗСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...