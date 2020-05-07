В Пентагоне сообщили, сколько мирных жителей погибло во время военных операций США

В США считают, что потери среди мирных жителей — это трагическая и неизбежная часть войны

Более 130 мирных жителей погибли в прошлом году в ходе проведения военных операций США в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали. А уже в 2020 году военные США застрелили солдата армии Асада в Сирии.

Об этом заявили в Министерстве обороны Соединенных Штатов.

108 человек были убиты в Афганистане, 22 — в Сирии и Ираке, двое — в Сомали. А вот в результате военных операций в Ливии и Йемене жертв среди мирного населения не было. Ранения в результате американских военных операций получил 91 мирный житель в разных странах.

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"Несмотря на то, что потери среди мирных жителей — это трагическая и неизбежная часть войны, ВС США привержены снижению возможного урона населению", – говорится в докладе Пентагона.

Заметим, что в докладе за 2018 год американское военное ведомство сообщило о 120 погибших мирных жителях Ирака, Сирии, Афганистана и Сомали. Ранения в этих странах получили 65 человек.

Ранее сообщалось, что в Багдаде снова обстреляли посольство США. Ракеты упали на территории "зеленой зоны". Были ранены мирные жители.

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