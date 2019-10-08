В Пентагоне заявили, что США вывели войска из района потенциального наступления Турции в Сирии

США передислоцировали свои войсковые подразделения из района потенциального наступления Турции на севере Сирии, но при этом американское военное присутствие в этой стране остается неизменным. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.
"К сожалению, Турция выбрала односторонние действия. Для обеспечения безопасности мы вывели наши силы на севере Сирии из района потенциального наступления Турции, — отмечается в тексте. — Мы не меняли своего военного присутствия в Сирии". "Министерство убеждено, что установление зоны безопасности на севере Сирии является лучшим способом поддержания стабильности", — подчеркнул Хоффман.
Представитель Пентагона обратил особое внимание на то, что, вопреки различным сообщениям, президент США Дональд Трамп в последние дни консультировался с руководством ведомства по сложившейся ситуации.
Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выходных заявил о готовности к началу операции на севере Сирии силами сухопутных и воздушных подразделений. После этого состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, в ходе которых стороны обсудили процесс создания зоны безопасности на севере Сирии, к востоку от Евфрата, и договорились встретиться в Вашингтоне в ноябре.
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