В Пентагоне заявили, что США вывели войска из района потенциального наступления Турции в Сирии

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США передислоцировали свои войсковые подразделения из района потенциального наступления Турции на севере Сирии, но при этом американское военное присутствие в этой стране остается неизменным. Об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

"К сожалению, Турция выбрала односторонние действия. Для обеспечения безопасности мы вывели наши силы на севере Сирии из района потенциального наступления Турции, — отмечается в тексте. — Мы не меняли своего военного присутствия в Сирии". "Министерство убеждено, что установление зоны безопасности на севере Сирии является лучшим способом поддержания стабильности", — подчеркнул Хоффман.

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Представитель Пентагона обратил особое внимание на то, что, вопреки различным сообщениям, президент США Дональд Трамп в последние дни консультировался с руководством ведомства по сложившейся ситуации.

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Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выходных заявил о готовности к началу операции на севере Сирии силами сухопутных и воздушных подразделений. После этого состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, в ходе которых стороны обсудили процесс создания зоны безопасности на севере Сирии, к востоку от Евфрата, и договорились встретиться в Вашингтоне в ноябре.

подразделения ВС США начали покидать северные районы Сирии – территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой. Позднее президент Турции сообщил, что– территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что

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