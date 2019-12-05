В Пентагоне заявили о возросшей опасности со стороны России

В последнее десятилетие мы наблюдали значительный рост этой угрозы, - заявил Джон Руд

Фото: David B. Gleason / Flilckr

Заместитель главы Пентагона по политическим делам Джон Руд выступил с утверждением о возросшей за последнее десятилетие опасности для Вашингтона со стороны России.

Соответствующее заявление замминистра обороны сделал на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

"В последнее десятилетие мы наблюдали значительный рост этой угрозы, — указал он. — Россия продолжает делать упор на ядерном вооружении и проводит широкомасштабные учения".

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По его словам, Пентагон оценивает расходы РФ на модернизацию стратегического ядерного вооружения к 2020 году в 28 млрд долларов. По мнению американского Минобороны, отметил Руд, Россия вложила значительные средства в системы "ограничения допуска потенциального противника в тот или иной регион, включая такие возможности, как стратегические воздушные операции, интегрированные системы противовоздушной обороны, ракеты класса „земля — воздух", а также крылатые ракеты береговой обороны".

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Кроме того, замглавы Пентагона считает, что Москва занимается модернизацией неядерных сил за счет "инвестиций в кибернетические, космические, электронные и гибридные методы ведения военных действий".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в развязывании гонки вооружений.

Напомним, что ранее в Пентагоне озвучили две серьезные угрозы для США.

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